Як зробити санвузол у квартирі практичним: 6 важливих нюансів

Ремонт санвузла вважається одним з найскладніших, і вимагає ретельного планування. Важливо, щоб санвузол був не тільки стильним, але й практичним.

Для цього важливо продумати деякі моменти. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Бодак.

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Практичний санвузол: що врахувати

Не рекомендується використовувати на підлозі глянцеву плитку – що на ній можна послизнутись. Також, за словами дизайнерки інтер'єру, не найкращим варіантом вважається занадто рельєфна плитка . Це пов'язано з тим, що її важко мити.

– що на ній можна послизнутись. Також, за словами дизайнерки інтер'єру, не найкращим варіантом вважається занадто . Це пов'язано з тим, що її важко мити. У санвузлі обов'язково мають бути місця для зберігання (текстилю, побутової хімії, інвентарю та ін).

Також важливо не забути про примусову витяжку, яку краще підключити на окрему клавішу вимикача,

– зазначила Ірина Бодак.

Місця для зберігання – один з основних моментів практичної ванної / Фото pinterest

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У невеликих санвузлах необхідно заздалегідь та чітко продумати проходи , а також проміряти відкривання дверей.

, а також Не забудьте про розетки під техніку: пральну машину, рушникосушарку та ін. А також обов'язково 1-2 вільні розетки біля дзеркала.

Уникайте глянцевої плитки для підлоги / Фото pinterest

У санвузлі має бути достатня кількість освітлення.

Варто звернути увагу на світильники для вологих приміщень, що мають ір 44, але іноді допускається використання звичайних світильників (тільки в тому випадку, якщо присутня потужна витяжка і не буде прямого контакту з водою). Проте варто розуміти, якщо використовувати звичайні світильники, то вони прослужать набагато менше часу,

– резюмувала Ірина Бодак.

Продумайте освітлення у санвузлі / Фото pinterest