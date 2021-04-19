В яких кольорах оформити кухонний гарнітур: 4 крутих поєднання

Кухня – приміщення, яке повинно бути не тільки функціональним, але також затишним і комфортним. Велику роль в даному випадку відіграє колірна гама.

Правильно підібрані відтінки дозволять створити потрібну атмосферу. Які поєднання є вдалими для кухні – читайте нижче.

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Білий і бежевий

Це затишне поєднання створить у приміщенні особливу атмосферу. Важливо правильно підібрати відтінок бежевого. До нього можна додати плитку під мармур і хромовані елементи. Для того щоб інтер'єр не виглядав нудно, розбавте спокійні відтінки яскравими акцентами.

М'яке поєднання зробить кухню затишною / Фото design-homes

Сірий і білий

Таке комбінування кольорів є класичним. Поєднання виглядає стильно і витончено. У дуеті головним може служити світлий сірий, а білий стане доповненням і освіжить кухню. Також можна додати яскраві дрібні елементи.

Білий і сірий – відмінне поєднання для кухні / Фото stroy-podskazka

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Білий і синій

Білий і синій у кухонному гарнітурі – ще одне стильне і трендове поєднання, яке дозволить наповнити приміщення повітрям і свіжістю. Це рішення підійде тим, хто втомився від спокійних відтінків і хоче чогось яскравого. Таку комбінацію прекрасно доповнить оздоблення з мармуру.

Стильне поєднання синій + білий наповнить приміщення повітрям / Фото mariamartynova

Бежевий і дерево

Гарнітур у бежевому кольорі став особливо популярним в останні кілька років. Цей спокійний відтінок дозволяє розслабитися в кінці робочого дня. Прекрасним доповненням до нього стануть дерев'яні фасади, адже в тренді – натуральність і екологічність. Відтінок можна підібрати в залежності від ваших уподобань.

Бежеві відтінки стали трендовим рішенням на кухні / Фото kuhni-nsk