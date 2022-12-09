Knight Frank назвала країни із найстрімкішим ростом цін на житло: яка ситуація в Україні
Джерело:Knight Frank
Аналітики із Knight Frank регулярно оцінюють ситуацію на світовому ринку нерухомості. Згідно із новим представленим дослідженням компанії, до жовтня 2022 року ціни на житло зросли майже на 9% у річному обчисленні.
Про це йдеться у дослідженні Global House Price Index від Knight Frank. Відомо, що компанія відстежила динаміку середніх цін на житлову нерухомість у 56 країнах світу.
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Як змінилися ціни на житло
Попри негативні прогнози, у 45 із 56 проаналізованих країн світу було зафіксовано зростання цін на нерухомість.
У рейтингу країн із найзначнішим річним зростанням цін у третьому кварталі 2022 року лідирує Туреччина. Тут зафіксоване зростання на 189,2%. Однак, якщо врахувати інфляцію в цій країні, у реальному вираженні ціни зросли лише на 57,6%.
Загалом десятка країн з найвищим номінальним ростом цін на житло має такий вигляд:
- Туреччина;
- Естонія;
- Угорщина;
- Чехія;
- Ісландія;
- Словаччина
- Північна Македонія;
- Ізраїль;
- Латвія;
- Словенія.
Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу
Якщо враховувати ціни без інфляції, рейтинг дещо видозміниться:
- Туреччина;
- Болгарія;
- Іспанія;
- Греція;
- Німеччина;
- Кіпр;
- Фінляндія;
- Португалія;
- Велика Британія;
- Італія.
Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу
Річний спад цін у третьому кварталі (без урахування інфляції) зафіксовано лише у шести країнах:
- Марокко (-0,3%),
- Новій Зеландії (-2%),
- Китаї (-2,2%),
- Перу (-4,7%),
- Гонконгу (-7,1%),
- Південній Кореї (-7,5%).
Компанія включила до рейтингу також Україну. Згідно із дослідженням, у третьому кварталі ціни на житло у номінальному вираженні не змінилися. Проте впали у річному обчисленні на 19,8% з урахуванням інфляції.