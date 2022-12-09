Knight Frank назвала країни із найстрімкішим ростом цін на житло: яка ситуація в Україні

Аналітики із Knight Frank регулярно оцінюють ситуацію на світовому ринку нерухомості. Згідно із новим представленим дослідженням компанії, до жовтня 2022 року ціни на житло зросли майже на 9% у річному обчисленні.

Про це йдеться у дослідженні Global House Price Index від Knight Frank. Відомо, що компанія відстежила динаміку середніх цін на житлову нерухомість у 56 країнах світу.

Цікаво Концепція забудови "місто в місті": що це та в чому її переваги

Як змінилися ціни на житло

Попри негативні прогнози, у 45 із 56 проаналізованих країн світу було зафіксовано зростання цін на нерухомість.

У рейтингу країн із найзначнішим річним зростанням цін у третьому кварталі 2022 року лідирує Туреччина. Тут зафіксоване зростання на 189,2%. Однак, якщо врахувати інфляцію в цій країні, у реальному вираженні ціни зросли лише на 57,6%.

Загалом десятка країн з найвищим номінальним ростом цін на житло має такий вигляд:

Туреччина; Естонія; Угорщина; Чехія; Ісландія; Словаччина Північна Македонія; Ізраїль; Латвія; Словенія.



Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу

Якщо враховувати ціни без інфляції, рейтинг дещо видозміниться:

Туреччина; Болгарія; Іспанія; Греція; Німеччина; Кіпр; Фінляндія; Португалія; Велика Британія; Італія.



Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу

Річний спад цін у третьому кварталі (без урахування інфляції) зафіксовано лише у шести країнах:

Марокко (-0,3%),

Новій Зеландії (-2%),

Китаї (-2,2%),

Перу (-4,7%),

Гонконгу (-7,1%),

Південній Кореї (-7,5%).

Компанія включила до рейтингу також Україну. Згідно із дослідженням, у третьому кварталі ціни на житло у номінальному вираженні не змінилися. Проте впали у річному обчисленні на 19,8% з урахуванням інфляції.