У світі зростає вартість оренди житла преміумкласу: де найдорожче

У новому індексі нерухомості Prime Global Rental компанія Knight Frank відстежила динаміку орендної плати за преміальне житло. Найсуттєвіше зростання з 2021 року продемонстрували США.

Загалом дослідження продемонструвало, що у третьому кварталі 2022 року орендні ставки на преміальне житло піднялися по всьому світу у середньому на 10,2%.

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Як проводилося дослідження

Prime Global Rental Index відстежував зміни орендних ставок на преміальне житло у 10 містах світу. Динаміка фіксувалася без урахування інфляції та у місцевій валюті. Цікаво, що за рік у 8 проаналізованих містах спостерігається ріст на винайняту житлову нерухомість.

Де найдорожче

Нью-Йорк (США) – річне зростання на 31,3%. Нью-Йорк очолює рейтинг третій квартал поспіль. Обмежена пропозиція та високий попит на житло преміумкласу продовжують утримувати високу ціну орендної плати.

Так, за даними StreetEasy, кількість нерухомості, що здається в оренду на Мангеттені, у третьому кварталі 2022 року зменшилася на 5% та на 65% у порівнянні із 2020 роком.

– річне зростання на 31,3%. Нью-Йорк очолює рейтинг третій квартал поспіль. Обмежена пропозиція та високий попит на житло преміумкласу продовжують утримувати високу ціну орендної плати. Так, за даними StreetEasy, кількість нерухомості, що здається в оренду на Мангеттені, у третьому кварталі 2022 року зменшилася на 5% та на 65% у порівнянні із 2020 роком. Сінгапур посідає друге місце зі зростанням вартості оренди на 23% за останні 12 місяців. Відкриття кордонів разом із запровадженням віз, які мають простимулювати переїзд у столицю талановитих людей з усього світу, спричинило різке зростання попиту.

До того ж на вартість оренди впливають нові правила продажу житла. З вересня 2022 року це можливо через Раду з житлово-комунального господарства (HDB), а чекати на процедуру потрібно щонайменше 15 місяців. Відтак все більше власників житла віддають перевагу оренді.

посідає друге місце зі зростанням вартості оренди на 23% за останні 12 місяців. Відкриття кордонів разом із запровадженням віз, які мають простимулювати переїзд у столицю талановитих людей з усього світу, спричинило різке зростання попиту. До того ж на вартість оренди впливають нові правила продажу житла. З вересня 2022 року це можливо через Раду з житлово-комунального господарства (HDB), а чекати на процедуру потрібно щонайменше 15 місяців. Відтак все більше власників житла віддають перевагу оренді. Лондон (Велика Британія) зі зростанням на 19% за рік теж демонструє високий попит на преміальне житло. Дані Knight Frank свідчать, що кількість нових потенційних орендарів у жовтні була на 60% вищою за п’ятирічний середній показник, тоді як кількість нових оголошень знизилася приблизно на третину.

Також подорожчання зафіксоване у:

Торонто (Канада) на 14,5% річних;

(Канада) на 14,5% річних; Сідней (Австралія) +8,9%;

(Австралія) +8,9%; Женева (Швейцарія) +3,4%;

(Швейцарія) +3,4%; Монако (Монако)+2,7%;

(Монако)+2,7%; Токіо (Японія) +2,1%.

Водночас у порівнянні з минулим роком зниження орендних ставок зафіксували у Гонконзі (Китай) – зниження на 5% та Окленді (Нова Зеландія) – на 2,2%.