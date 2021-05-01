Яким має бути якісний комод: 5 ознак

Практично в кожному будинку та квартирі є комод. Цей предмет меблів став дуже популярним через зручність та місткість.
Для того щоб вибрати якісний комод, потрібно врахувати кілька моментів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Ознаки якісного комода
- Ящики висуваються тихо й плавно – за допомогою доводчиків.
- Товщина задньої стінки комода становить не менше 6 мм. Це пов'язано з тим, що тонка задня стінка з часом прогнеться під вагою речей в ящиках.
- Між панелями ящиків у закритому стані немає ніяких щілин і зазорів.
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Якісний комод – це комфорт при проживанні / Фото pinterest
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- Ящики закриваються щільно.
Комод також повинен вписуватися в стиль приміщення / Фото pinterest
- Зовнішні поверхні комода – гладкі, без шорсткостей.
В першу чергу комод повинен бути зручним і якісним / Фото pinterest