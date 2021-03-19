Зберігання в узголів'я ліжка: круті ідеї від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Кожна господиня мріє, щоб у квартирі було максимум місця для зберігання речей. Це дозволяє не тільки у красі зберігати всі наряди, але і дозволяє підтримувати чистоту в будинку.
Як зберігати речі в узголів'я ліжка – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Вирішила вам написати про варіант шафи в узголів'ї, оскільки під час планування ремонту багато хто забуває про такий варіант, але насправді він має безліч своїх плюсів! Головне, щоб все було надійно закріплено,
– зазначила Петайкіна.
Конструкція в узголів'ї дозволяє організувати зберігання / Фото ivd
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Всі шафи і полиці мають бути надійно закріплені / Фото roomble