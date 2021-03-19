Зберігання в узголів'я ліжка: круті ідеї від дизайнерки інтер'єру

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Інстаграм Анни Петайкіної

Кожна господиня мріє, щоб у квартирі було максимум місця для зберігання речей. Це дозволяє не тільки у красі зберігати всі наряди, але і дозволяє підтримувати чистоту в будинку.

Як зберігати речі в узголів'я ліжка – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Вирішила вам написати про варіант шафи в узголів'ї, оскільки під час планування ремонту багато хто забуває про такий варіант, але насправді він має безліч своїх плюсів! Головне, щоб все було надійно закріплено,
– зазначила Петайкіна.

Види зберігання

  • Над ліжком можна розмістити полиці, навісні шафки або комплекс, що складається з них.
  • Якщо в узголів'ї ви вирішили зробити шафу, її можна встановити як лінійно, так і в кутку.

Переваги зберігання в узголів'ї

  • Навісні і вбудовані шафи виглядають монолітно, тим самим, роблячи простір візуально вільнішим.
  • Така шафа – компактний варіант, відмінно підходить для маленьких приміщень, дозволяючи замінити шафу, яка стоїть окремо,
    – пояснила дизайнерка інтер'єру.
  • Всі речі знаходяться в доступності.
  • У конструкцію легко вбудувати освітлення і зручні полиці.

Конструкція в узголів'ї дозволяє організувати зберігання / Фото ivd

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Важливо! Дизайнерка інтер'єру підкреслила, що у цілях безпеки конструкція в узголів'ї повинна бути дуже надійною. Для цього необхідно правильно її закріпити.

Всі шафи і полиці мають бути надійно закріплені / Фото roomble

Як організувати простір в узголів'ї – дивіться на фото і відео: