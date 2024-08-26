Як охолодити житло під час спеки: несподіваний лайфхак від британського інженера

Британський інженер Том Грінхілл запропонував несподіване, але дуже просте й дешеве рішення, як охолодити оселю під час спеки. Для цього потрібно нанести на віконне скло тонкий шар йогурту.

Том пояснює, що йогурт швидко висихає та створює ефект матованого скла. Він відбиває світло так само, як сонцезахисна плівка, яку продають у магазинах.

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Йогурт допомагає від нагрівання оселі

Інженер наносить йогурт на вікна за допомогою малярного валика. Покривати треба скло із зовнішнього боку вікна – той бік, що виходить на вулицю.

Том каже, що йогурт – це справді геніальне рішення. Його легко наносити, він не пахне, не приваблює комах і легко змивається. Єдине, що йогуртовий шар може змити сильна злива.



Том "пофарбував" вікна йогуртом / Фото Dezeen

Ідею з йогуртом британський інженер почув колись в анекдоті, коли брав участь у реновації музею у 90-х роках. Багато років потому він вирішив дослідити цей засіб і виявив, що його справді використовують у США.

У процесі дослідження британець виявив, що пензель погано підходить для нанесення йогурту. А валик якраз допомагає нанести його тонким і рівним шаром. Отримана текстура нагадує керамічну глазур.

Том випробував різні йогурти: від звичайних молочних до веганських вівсяних. Усі вони мають однаковий ефект. На одне вікно достатньо ложки.