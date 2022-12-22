Київське житло дешевшає: як розподілилися ціни за метражем та розташуванням квартир

З початку 2022 року медіанна вартість житла на вторинному ринку Києва зменшилась на 9,6%. Водночас продавці не поспішають торгуватися та втрачати кошти. Тому особливого попиту на такі помешкання немає.

Є сподівання, що ситуацію на ринку житла у 2023 році змінить другий етап іпотечної програми "єОселя". Однак повне відновлення можливе лише після завершення бойових дій на сході та півдні України.

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Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва

В річному вираженні, за даними порталу пошуку нерухомості Address.ua середня вартість житла на вторинному ринку в доларовому еквіваленті зменшилась на 7,4%. А враховуючи падіння курсу гривні, медіанна ціна за рік в національній валюті зменшилась більш ніж на 30%. Зокрема:

однокімнатні квартири знизились в доларах на 12%,

двокімнатні – на 4,6%,

трикімнатні – на 1,12%.



Як за рік змінилися ціни на вторинне житло у Києві / Інфографіка Address.ua

Наприкінці осені ціни розподілилися таким чином:

квадратний метр в однокімнатних квартирах коштував 1 314 доларів;

коштував 1 314 доларів; метр у двокімнатних квартирах вартував 1 259 доларів;

вартував 1 259 доларів; медіанна вартість у трикімнатних квартирах склала 1 237 доларів.



Найвища вартість "квадрата" спостерігалася в однокімнатних квартирах / Інфографіка Address.ua

Попит на вторинному ринку нерухомості

Найвищий попит зафіксовано на квартири в ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів (31% запитів). На другому місці – житло в діапазоні 30 – 50 тисяч доларів (28%). Помешканнями від 50 до 70 тисяч доларів цікавились 23% користувачі. Кватири дорожчі за 70 тисяч доларів шукали лиш 18% користувачів порталу.

Водночас найпопулярнішими були двокімнатні квартири – 45% запитів до бази даних порталу Address.ua. Однокімнатними квартирами цікавились 33,5% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 21% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.



Найдешевше житло у Деснянському районі Києва / Інфографіка Address.ua

Якщо говорити про розташування квартир, ситуація тут нагадує довоєнний період. Найдорожчі квартири пропонують у Печерському районі Києва – в середньому "квадрат" тут коштує 1 983 долари.

Найдешевше житло можна знайти у Деснянському районі, де квадратний метр в середньому продають за 991 гривню.