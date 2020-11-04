Відомий бренд Kolorit, який протягом 18 років існує на українському ринку, увійшов до п'ятірки найпопулярніших виробників лакофарбових матеріалів у країні.

Про це йдеться у результатах незалежного маркетингового дослідження MMI, повідомляє Нерухомість 24.

Важливо Краща фарба для стелі: яку вибрати

Ми пишаємося тим, що робимо, і яку фарбу створюємо. Наші досягнення – це результат щоденної копіткої роботи великої згуртованої команди – команди не просто висококласних фахівців, а залучених у свою справу однодумців. Дякуємо всім, хто вибирає фарбу Kolorit для перетворення своїх будинків, офісів і навіть культурних об'єктів, – відзначили в Kolorit.

З кожним роком впізнаваність фарби Kolorit лише зростає. Продукцію компанії шукають на полицях магазинів і в інтернеті – Kolorit довіряють всі і це не дивно. За роки існування на ринку, бренд зарекомендував себе з найкращого боку.

Фарби Kolorit – багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".​

Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Результат – довговічне, стійке до стирання і частого миття готове покриття бездоганної якості.

Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Вся продукція Kolorit відповідає європейським вимогам Директиви 2004/42 / ЄС щодо утримання VOC.

Важливо, що бренд не зупиняється на досягнутому. Цього року Kolorit випустив кілька ексклюзивних новинок, що ще раз підтверджує його популярність на ринку. Серед нової продукції:

Інноваційна антимікробну фарба з наносріблом Kolorit Argentic, яка захищає поверхні від патогенних мікроорганізмів і сприяє здоровому мікроклімату у приміщенні.

Система Argentum Protect знищує бактерії кишкової палички Escherichia coli, золотистого стафілокока Staphylococcus aureus, синьогнійної палички Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger і збудників грибкових інфекцій Candida albicans на поверхні.​

Оновлена грунтовка Silanit. Тепер вона також містить наносрібло, і в комплексі з Argentic захищає поверхні в будинку. Крім того, вона унікальна технологією Extra Wetting, яка дозволяє на 20% глибше проникати у гіпсокартонні, бетонні, цементно-вапняні і інші поверхні, які добре вбирають вологу.

Що таке Extra Wetting

Extra Wetting Технологія, яка максимально зміцнює поверхню. Це нова розробка Kolorit, що забезпечує глибоке проникнення ґрунтовки. Вона підвищує ефективність зчеплення поверхні і зменшує витрату фарби.

Ще одна важлива новинка 2020 року – перша в Україні ультралегка колеровна шпаклівка Kolorit STANDART LH. Завдяки полегшеній структурі (на 200 кг менше зусиль для майстра при покритті стін у кімнаті стандартної площі), вона зручна в роботі і вирішує багато проблем, що виникають під час ремонту, а саме:

при додаванні пігменту до шпаклівки, ви зможете зменшити витрату фарби і покращити вигляд фінішного покриття , надавши йому потрібний відтінок;

і , надавши йому потрібний відтінок; уникнути прогалин під час підготовки поверхні;

під час підготовки поверхні; своєчасно виявити і усунути дефект (у разі його виникнення).

З Kolorit не страшний ніякий ремонт​ / Фото Kolorit

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Переваги фарби Kolorit

Kolorit розробила матеріали для кожного етапу ремонту. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:

під час нанесення не з'являються бризки і піна;

фарба добре розрівнюється по поверхні;

завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.

Важливо: всі інтер'єрні фарби зроблені з преміальної сировини найвищої якості. Компанія Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировинну базу виробників світового масштабу: дисперсії BASF (Німеччина), загусники і біоциди DOW (Швейцарія) і діоксид титану Venator (Англія). Це дозволяє Kolorit створювати товар європейського рівня.

Kolorit – безпечна і гіпоалергенна продукція, що підтверджено Асоціацією алергологів України та екомаркуванням "Жива Планета".

Фарби Kolorit за якістю зовнішнього вигляду – одні з кращих на ринку. У виробника є широкий спектр ступенів блиску (від глибокоматоваї до напівглянцевих). У кожному варіанті – фарба довговічна, відмінно миється і не втрачає своїх характеристик з часом.

Особлива гордість бренду – лінійка Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Спеціальний продукт – Kolorit Argentic – фарба, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, сади, школи).

Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту.

– ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Kolorit Legenda – флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття.

– флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття. Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка.

– матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка. Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними.

– створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними. Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого дому. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності.

– найпрактичніша фарба для вашого дому. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.

Kolorit – це безпечні товари найвищої якості / Фото Kolorit

Kolorit – перший виробник в Україні, який використовує вдосконалену шведську тару Emballator із залізною кришкою. Завдяки їй продукція не тільки добре пізнавана, але також захищена від підробок – на банках встановлено спеціальний замок, який запобігає несанкціонованому відкриттю.

Kolorit піклується про клієнтів і захищає їх від підробок / Фото Kolorit

Бренд Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів: професійні консультації, допомога у підборі, замовлення викрасів і безкоштовна доставка – все це робить процес оперативним і легким. Більш того, Kolorit гарантує якість покриття і довговічність при використанні всієї системи продукції для ремонту.

Наступний крок – лише вперед! Компанія Kolorit продовжуватиме удосконалювати якість продукції, рівень сервісу і комунікацію з клієнтами. І прагнути до того, щоб стати беззаперечним і незмінним лідером всіх рейтингів і досліджень, – наголосили у Kolorit.