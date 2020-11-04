Kolorit увійшов до ТОП-5 найбільш відомих брендів ЛФМ в Україні
Відомий бренд Kolorit, який протягом 18 років існує на українському ринку, увійшов до п'ятірки найпопулярніших виробників лакофарбових матеріалів у країні.
Про це йдеться у результатах незалежного маркетингового дослідження MMI, повідомляє Нерухомість 24.
Важливо Краща фарба для стелі: яку вибрати
Ми пишаємося тим, що робимо, і яку фарбу створюємо. Наші досягнення – це результат щоденної копіткої роботи великої згуртованої команди – команди не просто висококласних фахівців, а залучених у свою справу однодумців. Дякуємо всім, хто вибирає фарбу Kolorit для перетворення своїх будинків, офісів і навіть культурних об'єктів, – відзначили в Kolorit.
З кожним роком впізнаваність фарби Kolorit лише зростає. Продукцію компанії шукають на полицях магазинів і в інтернеті – Kolorit довіряють всі і це не дивно. За роки існування на ринку, бренд зарекомендував себе з найкращого боку.
Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Результат – довговічне, стійке до стирання і частого миття готове покриття бездоганної якості.
Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Вся продукція Kolorit відповідає європейським вимогам Директиви 2004/42 / ЄС щодо утримання VOC.
Важливо, що бренд не зупиняється на досягнутому. Цього року Kolorit випустив кілька ексклюзивних новинок, що ще раз підтверджує його популярність на ринку. Серед нової продукції:
- Інноваційна антимікробну фарба з наносріблом Kolorit Argentic, яка захищає поверхні від патогенних мікроорганізмів і сприяє здоровому мікроклімату у приміщенні.
- Оновлена грунтовка Silanit. Тепер вона також містить наносрібло, і в комплексі з Argentic захищає поверхні в будинку. Крім того, вона унікальна технологією Extra Wetting, яка дозволяє на 20% глибше проникати у гіпсокартонні, бетонні, цементно-вапняні і інші поверхні, які добре вбирають вологу.
Що таке Extra Wetting
Extra WettingТехнологія, яка максимально зміцнює поверхню. Це нова розробка Kolorit, що забезпечує глибоке проникнення ґрунтовки. Вона підвищує ефективність зчеплення поверхні і зменшує витрату фарби.
- Ще одна важлива новинка 2020 року – перша в Україні ультралегка колеровна шпаклівка Kolorit STANDART LH. Завдяки полегшеній структурі (на 200 кг менше зусиль для майстра при покритті стін у кімнаті стандартної площі), вона зручна в роботі і вирішує багато проблем, що виникають під час ремонту, а саме:
- при додаванні пігменту до шпаклівки, ви зможете зменшити витрату фарби і покращити вигляд фінішного покриття, надавши йому потрібний відтінок;
- уникнути прогалин під час підготовки поверхні;
- своєчасно виявити і усунути дефект (у разі його виникнення).
З Kolorit не страшний ніякий ремонт / Фото Kolorit
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Переваги фарби Kolorit
Kolorit розробила матеріали для кожного етапу ремонту. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:
- під час нанесення не з'являються бризки і піна;
- фарба добре розрівнюється по поверхні;
- завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.
Важливо: всі інтер'єрні фарби зроблені з преміальної сировини найвищої якості. Компанія Kolorit використовує фінські технології, спеціально очищену підготовлену воду і сировинну базу виробників світового масштабу: дисперсії BASF (Німеччина), загусники і біоциди DOW (Швейцарія) і діоксид титану Venator (Англія). Це дозволяє Kolorit створювати товар європейського рівня.
Фарби Kolorit за якістю зовнішнього вигляду – одні з кращих на ринку. У виробника є широкий спектр ступенів блиску (від глибокоматоваї до напівглянцевих). У кожному варіанті – фарба довговічна, відмінно миється і не втрачає своїх характеристик з часом.
Особлива гордість бренду – лінійка Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Спеціальний продукт – Kolorit Argentic – фарба, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, сади, школи).
- Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту.
- Kolorit Legenda – флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття.
- Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка.
- Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними.
- Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого дому. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності.
- Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.
Kolorit – це безпечні товари найвищої якості / Фото Kolorit
Kolorit – перший виробник в Україні, який використовує вдосконалену шведську тару Emballator із залізною кришкою. Завдяки їй продукція не тільки добре пізнавана, але також захищена від підробок – на банках встановлено спеціальний замок, який запобігає несанкціонованому відкриттю.
Kolorit піклується про клієнтів і захищає їх від підробок / Фото Kolorit
Бренд Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів: професійні консультації, допомога у підборі, замовлення викрасів і безкоштовна доставка – все це робить процес оперативним і легким. Більш того, Kolorit гарантує якість покриття і довговічність при використанні всієї системи продукції для ремонту.
Наступний крок – лише вперед! Компанія Kolorit продовжуватиме удосконалювати якість продукції, рівень сервісу і комунікацію з клієнтами. І прагнути до того, щоб стати беззаперечним і незмінним лідером всіх рейтингів і досліджень, – наголосили у Kolorit.
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