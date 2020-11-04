Известный бренд Kolorit, который на протяжении 18 лет существует на украинском рынке, вошел в пятерку самых популярных производителей лакокрасочных материалов в стране.

Об этом говорится в результатах независимого маркетингового исследования MMI, сообщает Недвижимость 24.

Важно Лучшая краска для потолка: какую выбрать

Мы гордимся тем, что делаем, и какую краску создаем. Наши достижения – это результат ежедневной кропотливой работы большой сплоченной команды – команды не просто высококлассных специалистов, а вовлеченных в свое дело единомышленников. Благодарим всех, кто выбирает краску Kolorit для преображения своих домов, офисов и даже культурных объектов, – отметили в Kolorit.

С каждым годом узнаваемость краски Kolorit только возрастает. Продукцию компании ищут на полках магазинов и в интернете – Kolorit доверяют все и это неудивительно. За годы существования на рынке, бренд зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Краски Kolorit – многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Результат — долговечное, стойкое к истиранию и частому мытью готовое покрытие безупречного качества.

Краски Kolorit тонируются по самой экологичной системе Avatint Tikkurila, насчитывающей более 50 000 (!) цветов. Все оттенки передаются с высокой точностью и идеально подходят для окрашивания жилых помещений, детских комнат, школ и больниц. Вся продукция Kolorit соответствует европейским требованиям Директивы 2004/42/ЕС по содержанию VOC.

Важно, что бренд не останавливается на достигнутом. В этом году Kolorit выпустил ряд эксклюзивных новинок, что еще раз подтверждает его популярность на рынке. Среди новой продукции:

Инновационная антимикробная краска с наносеребром Kolorit Argentic, которая защищает поверхности от патогенных микроорганизмов и способствует здоровому микроклимату в помещении.

Система Argentum Protect уничтожает бактерии кишечной палочки Escherichia coli, золотистого стафилококка Staphylococcus aureus, синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger и возбудителей грибковых инфекций Candida albicans на поверхности.

Обновленная грунтовка Silanit. Теперь она также содержит наносеребро, и в комплексе с Argentic защищает поверхности в доме. Кроме того, она уникальна технологией Extra Wetting, которая позволяет на 20% глубже проникать в гипсокартонные, бетонные, цементно-известковые и другие поверхности, хорошо впитывающие влагу.

Что такое Extra Wetting

Extra Wetting Технология, которая максимально укрепляет поверхность. Это новая разработка Kolorit, обеспечивающая глубокое проникновение грунтовки. Она повышает эффективность сцепления поверхности и уменьшает расход краски.

Еще одна важная новинка 2020 года – первая в Украине ультралегкая колеруемая шпаклевка Kolorit STANDART LH. Благодаря облегченной структуре (на 200 кг меньше усилий для мастера при покрытии стен в комнате стандартной площади), она удобна в работе и решает многие проблемы, возникающие во время ремонта, а именно:

при добавлении пигмента к шпаклевке, вы сможете уменьшить расход краски и улучшить вид финишного покрытия , придав ему нужный оттенок;

и , придав ему нужный оттенок; избежать пробелов во время подготовки поверхности;

во время подготовки поверхности; своевременно выявить и устранить дефект (в случае его возникновения).

С Kolorit не страшен никакой ремонт / Фото Kolorit

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Преимущества краски Kolorit

Kolorit разработала материалы для каждого этапа ремонта. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:

во время нанесения не появляются брызги и пена;

краска хорошо разравнивается по поверхности;

благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.

Важно: все интерьерные краски произведены из премиального сырья высочайшего качества. Компания Kolorit использует финские технологии, специально очищенную подготовленную воду и сырьевую базу производителей мирового масштаба: дисперсии BASF (Германия), загустители и биоциды DOW (Швейцария) и диоксид титана Venator (Англия). Это позволяет Kolorit создавать товар европейского уровня.

Kolorit – безопасная и гипоаллергенная продукция, что подтверждено Ассоциацией аллергологов Украины и экомаркировкой "Живая Планета".

Краски Kolorit по качеству внешнего вида – одни из лучших на рынке. У производителя имеется широкий спектр степеней блеска (от глубокоматовых до полуглянцевых). В каждом варианте – краска долговечна, отлично моется и не теряет своих характеристик со временем.

Особая гордость бренда – линейка Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Специальный продукт – Kolorit Argentic – краска, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).

Kolorit Family – ультрабелая финишная краска для потолка. Скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта.

– ультрабелая финишная краска для потолка. Скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Kolorit Legenda – флагман бренда. Глубокоматовая финишная краска для внутренних работ. Отличается особой изящностью и гладкостью покрытия.

– флагман бренда. Глубокоматовая финишная краска для внутренних работ. Отличается особой изящностью и гладкостью покрытия. Kolorit Idol – матовая финишная краска с противоплесневым компонентом. Защитит стены ваших комнат от появления плесени и грибка.

– матовая финишная краска с противоплесневым компонентом. Защитит стены ваших комнат от появления плесени и грибка. Kolorit Dynasty – создаст элегантное шелковисто-матовое покрытие стен в вашем доме. А стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают комнаты еще и практичными.

– создаст элегантное шелковисто-матовое покрытие стен в вашем доме. А стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают комнаты еще и практичными. Kolorit History – самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности.

– самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Kolorit Argentic – инновационная матовая антимикробная краска с наносеребром. Защитит стены вашего дома от размножения патогенных микроорганизмов.Особо стойкая к мытью дезинфицирующими средствами.

Kolorit – это безопасные товары высочайшего качества / Фото Kolorit

Kolorit – первый производитель в Украине, который использует усовершенствованную шведскую тару Emballator с железной крышкой. Благодаря ей продукция не только хорошо узнаваема, но также защищена от подделок – на банках установлен специальный замок, который предотвращает несанкционированное вскрытие.

Kolorit заботится о клиентах и защищает их от подделок / Фото Kolorit

Бренд Kolorit на каждом этапе использования материалов поддерживает своих клиентов: профессиональные консультации, помощь в подборе, заказы выкрасов и бесплатная доставка – все это делает процесс оперативным и легким. Более того, Kolorit гарантирует качество покрытия и долговечность при использовании всей системы продукции для ремонта.

Следующий шаг – только вперед! Компания Kolorit будет продолжать совершенствовать качество продукции, уровень сервиса и коммуникацию с клиентами. И стремиться к тому, чтобы стать безоговорочным и постоянным лидером всех рейтингов и исследований, – подчеркнули в Kolorit.