Компанія Kolorit стала партнером Всеукраїнського конкурсу для педагогічних працівників з нагоди відзначення Всесвітнього дня екологічного маркування (World Ecolabel Day).

Бренд Kolorit, який завжди бореться за підтримку екологічних стандартів на всіх рівнях, встановив власну номінацію Ecolabeling and our future та нагородив її переможницю. Як це було – читайте далі у матеріалі Нерухомість 24.

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Всесвітній день екологічного маркування (World Ecolabel Day, WED) Було запроваджено у 2018 році. Він відзначається 8 жовтня та покликаний привернути увагу і підвищити рівень компетентності споживачів щодо значення, переваг та важливості екомаркування товарів.

Міжнародна асоціація Global Ecolabelling Network та її член в Україні ВГО "Жива планета" запровадили інформаційно-просвітницьку кампанію щодо Всесвітнього дня екологічного маркування. Було організовано Всеукраїнський конкурс для підтримки творчої праці вчителів. Його мета – вирішити актуальні проблеми, такі як безпека здоров'я і скорочення відходів, енерго- і ресурсозбереження, якість повітря і ін. ВГО "Жива планета" підтримала ініціативу міжнародної асоціації Global Ecolabelling Network, і в партнерстві з іншими організаціями впровадила інформаційно-просвітницьку кампанію, щоб учні розуміли і вміли відрізняти перевірені екомаркування, і знали, чому відзначена продукція має перевагу для здоров'я і навколишнього середовища.

Kolorit та екологічне маркування

Kolorit завжди підтримує екологічні стандарти на всіх рівнях: й на при виробництві фарби, й участю у соціальних проєктах. Тому бренд зробив свій внесок і долучився до надважливого проєкту.

Ми розуміємо, що щасливе майбутнє планети у наших руках, та ще більше у руках майбутніх поколінь. Тому наша мета – сприяти правильному вихованню дітей у навчальних закладах та підтримувати педагогів у цій великій місії. Місії донести важливість питання, прищепити любов до природи, виховати у дітей повагу до світу, в якому ми живемо! – наголосили у Kolorit.

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Екологічне маркування проводиться згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14020. Воно дозволяє споживачам знати, які товари є безпечними для людини та довкілля, чи якісний той чи інший продукт, та чи дотримуються виробники високих міжнародних стандартів.

Компанію Kolorit з ВГО "Жива планета" об'єднує ідея глобальної екології та велика ціль – покращення стану навколишнього середовища та збереження ресурсів Землі. Саме тому ми стали партнерами конкурсу, покликаного дати поштовх позитивним змінам у світі. Маленькими кроками до великої мети! – пояснили у Kolorit.

Kolorit є взірцевим виробником, який дотримується екологічних вимог / Фото Kolorit

Ініціативу також підтримали на державному рівні. Так, крім директора ТОВ "Фарби Колорит" Ігоря Женевського, до складу конкурсної комісії увійшли заступник голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат Олександр Маріковський, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець та інші.

Одним із основних інструментів для впровадження принципів кругової економіки є екологічне маркування, що спрямоване на вирішення актуальних проблем сьогодення, таких як безпека для здоров’я, скорочення відходів і використання ресурсів. А попит споживача на екологічно безпечну продукцію зменшує негативний вплив на довкілля протягом усього життєвого циклу товарів, що виробляються, – зазначив Руслан Стрілець.

Переможець Kolorit

Як партнер конкурсу бренд Kolorit отримав право встановити власну номінацію Ecolabeling and our future. Її переможницею стала Валентина Миколаївна Гуменюк – вчителька фізики, астрономії та інформатики у 5-11 класах Брагинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Дніпропетровська область). Вона отримала диплом переможця за роботу "Мій дім 2020", сертифікат на 5 тис. грн для придбання продукції Kolorit та сертифікат на 15 тис. грн для ремонту класної кімнати продукцією Kolorit.

Цей проєкт надзвичайно відгукнувся команді Kolorit своєю ідеєю та глибиною її розкриття. У ньому було показано ідеальний будинок майбутнього: безпечний, зручний, екологічний, енергоефективний. Проєкт наочно продемонстрував, як досягти зменшення енерговитрат, як підвищити якість життя, які матеріали є найбезпечнішими для будівництва та оздоблення будинку та інші. Як виробник екологічно сертифікованої лакофарбової продукції для дому компанія Kolorit не змогла залишитись осторонь такої сильної роботи та прийняла рішення відзначити її достойним призом, – прокоментували в компанії роботу переможниці.

Переможці конкурсу / Фото mepr

Що далі

У Kolorit наголосили, що компанія не збирається зупинятися – бренд надалі підтримуватиме глобальні екологічні ініціативи та долучатиметься до реалізації відповідних проєктів. Адже Kolorit є виробником фарби, який дотримується високих вимог якості та безпеки, розділяє екологічні цінності та має належні ресурси для партнерства з ВГО "Жива планета та іншими організаціями.