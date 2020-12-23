Компания Kolorit стала партнером Всеукраинского конкурса для педагогов по случаю Всемирного дня экологической маркировки (World Ecolabel Day).

Бренд Kolorit, который всегда борется за поддержку экологических стандартов на всех уровнях, установил собственную номинацию Ecolabeling and our future и наградил ее победительницу. Как это было – читайте далее в материале Недвижимость 24.

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Всемирный день экологической маркировки (World Ecolabel Day, WED) Был введен в 2018 году. Он отмечается 8 октября и призван привлечь внимание и повысить уровень компетентности потребителей относительно значения, преимуществ и важности экомаркировки товаров.

Международная ассоциация Global Ecolabelling Network и ее член в Украине ВОО "Живая планета" ввели информационно-просветительскую кампанию по Всемирному дню экологической маркировки. Был организован Всеукраинский конкурс для поддержки творческого труда учителей. Его цель – решить актуальные проблемы, такие как безопасность здоровья и сокращение отходов, энерго- и ресурсосбережения, качество воздуха и пр. ВОО "Живая планета" поддержала инициативу международной ассоциации Global Ecolabelling Network, и в партнерстве с другими организациями начала информационно-просветительскую кампанию, чтобы ученики понимали и умели отличать проверенные экомаркировки, и знали, почему отмеченная продукция имеет преимущество для здоровья и окружающей среды.

Kolorit и экологическая маркировка

Kolorit всегда поддерживает экологические стандарты на всех уровнях: и при производстве краски, и участием в социальных проектах. Поэтому бренд сделал свой вклад и присоединился к важнейшему проекту.

Мы понимаем, что счастливое будущее планеты в наших руках, и еще больше в руках будущих поколений. Поэтому наша цель – способствовать правильному воспитанию детей в учебных заведениях и поддерживать педагогов в этой великой миссии. Миссии донести важность вопроса, привить любовь к природе, воспитать у детей уважение к миру, в котором мы живем! – отметили в Kolorit.

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Экологическая маркировка проводится в соответствии с международными стандартами серии ISO 14020. Она позволяет потребителям знать, какие товары являются безопасными для человека и окружающей среды, качественный тот или иной продукт, и придерживаются ли производители высоких международных стандартов.

Компании Kolorit с ВОО "Живая планета" объединяет идея глобальной экологии и большая цель – улучшение состояния окружающей среды и сохранения ресурсов Земли. Именно поэтому мы стали партнерами конкурса, призванного дать толчок позитивным изменениям в мире. Маленькими шагами к большой цели! – пояснили в Kolorit.

Kolorit является образцовым производителем, который придерживается экологических требований / Фото Kolorit

Инициативу также поддержали на государственном уровне. Так, кроме директора ООО "Краски Колорит" Игоря Женевского, в состав конкурсной комиссии вошли заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, народный депутат Александр Мариковський, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец и другие.

Одним из основных инструментов для внедрения принципов круговой экономики является экологическая маркировка, направленная на решение актуальных проблем, таких как безопасность для здоровья, сокращение отходов и использования ресурсов. А спрос потребителя на экологически безопасную продукцию уменьшает негативное влияние на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла товаров, которые производятся, – отметил Руслан Стрелец.

Победитель Kolorit

Как партнер конкурса бренд Kolorit получил право установить собственную номинацию Ecolabeling and our future. Ее победительницей стала Валентина Николаевна Гуменюк – учитель физики, астрономии и информатики в 5-11 классах Брагиновский ООШ I-III ступеней (Днепропетровская область). Она получила диплом победителя за работу "Мой дом 2020", сертификат на 5 тыс. грн для приобретения продукции Kolorit и сертификат на 15 тыс. грн для ремонта классной комнаты продукцией Kolorit.

Этот проект отозвался команде Kolorit своей идеей и глубиной ее раскрытия. В нем был показан идеальный дом будущего: безопасный, удобный, экологичный, энергоэффективный. Проект наглядно продемонстрировал, как достичь уменьшения энергозатрат, как повысить качество жизни, какие материалы являются самыми безопасными для строительства и отделки дома и другие. Как производитель экологически сертифицированной лакокрасочной продукции для дома компания Kolorit не смогла остаться в стороне такой сильной работы и приняла решение отметить ее достойным призом, – прокомментировали в компании работу победительницы.

Победители конкурса / Фото mepr

Что дальше

В Kolorit отметили, что компания не собирается останавливаться – бренд и в дальнейшем будет поддерживать глобальные экологические инициативы и будет приобщаться к реализации соответствующих проектов. Ведь Kolorit является производителем краски, который придерживается высоких требований качества и безопасности, разделяет экологические ценности и имеет необходимые ресурсы для партнерства с ВОО "Живая планета и другими организациями.