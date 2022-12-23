Ще минулого року найбільший попит на оренду житла традиційно припадав на центральні регіони, а також Харків, Одесу, Дніпро. Однак з лютого до середини весни 2022 року українці масово шукали помешкання у відносно спокійних західних регіонах.

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Нерухомість 24 пригадує, як функціонував ринок житла упродовж 2022 року. Про суттєве падіння попиту у столиці, рекордні ціни в західних регіонах та небачений ажіотаж на заміські будинки – далі.

У січні ціни на оренду залишалися на рівні 2021 року, а беззаперечним лідером був Київ

Зважаючи на значні коливання курсу національної валюти до долара США у січні медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті залишилась на тому ж рівні, що наприкінці 2021 року. Згідно із даними Держстату, середня плата за однокімнатну квартиру по Україні на той момент становила 4 294 гривень.

Найдорожче обходилося житло у Києві, де за однокімнатну квартиру просили в середньому 8 500 гривень. Близько 5 тисяч гривень коштував місяць проживання у Харкові, Одесі та Львові.

Водночас, за даними Держстату, найнижчі ціни на оренду житла фіксували у Луганській області – 2 256 гривень. Трохи дорожче винайняти квартиру можна було у Сумській чи Івано-Франківській областях – 2 300 та 2 600 гривень відповідно.

Зміни на ринок оренди внесла ескалація конфлікту та тривожні новини про можливе вторгнення Росії. В перші дні лютого львівські рієлтори розповіли, що попит на оренду житла пожвавився, що не характерно для зими. Так, на Львівщині кількість угод проти грудня 2021 року зросла на 7%. Найбільш популярним сегментом стали нещодавно здані новобудови з готовим ремонтом. Ціни на такі квартири варіювалися від 9 до 15 тисяч гривень на місяць.

Переїзд перших мешканців міст-мільйонників похитнув і ужгородські ціни. Ще усередині лютого рієлтори заговорили, що в місті та області зріс попит на одно- та двокімнатні квартири.

Якщо раніше 1-кімнатна квартира в місті коштувала від 5 тисяч гривень, то зараз стартує від 7 тисяч, просять 8,5 і 9 тисяч гривень. У принципі люди готові платити 400 доларів за житло на місяць. Інша справа, що місцеві орендодавці не бажають здавати житло на місяць чи два, хочуть укладати договори мінімум на пів року,

– розповіла тоді місцева рієлторка Оксана Смирнова.

Ціни на однокімнатні квартири змінилися і в Луцьку. Запропоновані варіанти коштували 5 – 9 тисяч гривень. У Рівному за місяць у новобудові просили 6 500 – 7 тисяч гривень.

Ужгород, Чернівці, Львів: де з початком вторгнення найбільше подорожчала оренда житла

Найбільш завбачливим українцям пощастило – вони змогли вчасно релокуватися та знайти нерухомість за відносно адекватними цінами. Водночас українці, які переїжджали після 24 лютого, стикалися з дефіцитом помешкань та завищеним прайсом.



Українці, чиє житло було зруйноване, шукали прихистку на Заході / Фото Unsplash

Звісно, діяли волонтерські центри, а деякі мешканці були готові прихистити переселенців за "дякую". Та, як свідчать цифри, більшість орендодавців пильно придивлялися до платоспроможного попиту та не планували знижувати ціну.

Аналізуючи березневі показники, Ліга експертів України зафіксувала рекордне подорожчання житла проти показників січня:

у Чернівцях ціни на оренду збільшилися на 80% ,

, у Львові – на 72%,

в Ужгороді – на 46%,

в Івано-Франківську, Хмельницькому та Луцьку – на 10 – 15%.

Частина орендарів вимагала оплату у валюті, приміром, у Львові, який у березні став найдорожчим регіоном, за місяць в однокімнатній квартирі просили 500 доларів (приблизно 1 500 гривень за весняним курсом). 492 долари коштувала "однокімнатка" у Чернівцях, 490 доларів – невеличка квартира в Ужгороді. А в Івано-Франківську найдорожчу квартиру преміумкласу здали за 1 600 доларів!

Проблема підвищення цін на оренду житла в областях, куди переїхали найбільше людей, привернула увагу і викликала осуд серед представників органів влади. 16 березня міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив дані юридичних і фізичних осіб, які підвищили орендну вартість житла після початку повномасштабної війни в Україні. Про подібні кроки заявили і в Закарпатській ОВА.

Детальніше Ціновий максимум: вартість оренди житла на Заході Україні не буде зростати до кінця року

Фактор безпеки вносив свої корективи впродовж усього року. Згідно із ресурсом Flatfy, уже в травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті, куди на той час не долітали російські ракети. Ціни у порівнянні із жовтнем 2021 року підскочили аж на 225%. Спокійна і без того дорога Буковина показала зростання на 156%. У трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підвищилися на 128%.

Менше зростання продемонстрували:

Черкаська (+88%),

Тернопільська (+81%),

Вінницька (+55%) області.

Як змінилися ситуація у регіонах, де не було попиту на оренду квартир

Наприкінці весни у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни були помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

Попит, пропозиція та вартість оренди у травні 2022 року / Інфографіка Flatfy

Через відсутність попиту на Київщині колосально зросла пропозиція. До 23 лютого для оренди тут пропонували близько 20 тисяч квартир, однак у травні їхня кількість зросла до 40 тисяч.

"Реального попиту на оренду житла у березні – квітні практично не було, що на тлі звільнення великої кількості квартир та поповнення ринку квартирами тих жителів Києва, які покинули місто, призвело до рекордних показників вакантності. За підсумками травня 2022 року, інтерес до оренди житла почав відновлюватись, але кількість запитів на пошук квартири становила 49% від показників довоєнних місяців та 43% від середньомісячних показників 2021 року", – розповів Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Схожа ситуація спостерігалася в Дніпропетровській області. З початку вторгнення кількість квартир для оренди зросла майже на 11%, однак тут, на відміну від Київщини, збереглася позитивна динаміка цін.

Зворотна міграція повернула справедливі ціни

Після трьох місяців подорожчання орендодавці в західних регіонах почали встановлювати довоєнні цінники. Як розповів голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Андрій Борисов, до червня частина київських переселенців повернулася додому. Попит просів, а пропозицій на ринку стало більше. Знову стало можливим орендувати двокімнатну квартиру за 8 тисяч гривень.



За результатами 2022 року Ужгород став регіоном із найсуттєвішим зростанням вартості оренди житла / Фото Unsplash

Ажіотаж вщух і в Чернівцях. На це вплинуло як повернення частини переселенців до Києва та Харкова, так і будівництво модульних містечок. Наприкінці червня ціни майже вдвічі знизилися у Тернополі. Винайняти житло тут можна було від 5 тисяч гривень на місяць.

В цей же період ціни на оренду квартир у Києві припинили падати та досягли плато. Медіанна ціна оренди в столиці зафіксувалася на рівні 62% від довоєнного часу, тобто на рівні 8 тисяч гривень. Збільшилася і кількість тих, хто цікавиться житлом. Водночас у Київській області, яка не змогла відновити попит через пошкоджену інфраструктуру та страх людей повторно пережити жахи окупації, однокімнатні квартири подешевшали на 28,5% – до 1 400 гривень. На жаль, повністю втратив літній потенціал і Південь України. Одеська область продемонструвала спад зацікавленості в оренді на 80%, а Миколаївщина – аж на 91% у порівнянні з кінцем літа 2021 року. Відтак ціни просіли на 57% та 29% відповідно.

Ажіотаж на оренду заміського житла

Рекордними у 2022 році виявилися не лише перепади цін, але й ажіотаж на оренду окремих форматів житла.

Восени значна територія України піддалася енергетичному терору зі сторони Росії. З цього моменту відключення світла стали звичною справою, а мешканці почали шукати способи зробити своє життя менш залежним від зовнішніх факторів. Так, частина орендодавців почала переїжджати у заміські будинки, де можна встановити генератори чи буржуйки. Особливо яскраво це проявилося на Заході. У Львівській області за осінь попит зріс на 110%, у Тернопільській та Чернівецькій областях – на 130%, в Івано-Франківській та Закарпатті – на 150% проти довоєнних показників.

За майже 3 місяці популярність будинків з генераторами збільшилася в 4 рази (з трьох до десяти потенційних орендарів на одне оголошення). У жовтні українці також цікавилися житлом із власною свердловиною та підвалом.

Середня вартість оренди будинку (площа 50 квадратних метрів) за місяць:

Область З генератором З підвалом Зі свердловиною Київська 80 450 55 200 45 000 Закарпатська 26 000 58 560 18 280 Дніпропетровська 35 950 45 000 14 000 Одеська 43 880 29 260 8 000 Львівська 25 000 27 500 23 700 Івано-Франківська 32 910 21 940 20 480

Як підсумував цю тенденцію маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський, нинішній ріст зацікавленості таким житлом не свідчить, що українці будуть обирати будинки й надалі. На його думку, після усунення незручностей зі світло- та газопостачанням орендодавці повернуться поближче до міських квартир.

Ціни й надалі будуть залежати від ситуації на фронті

Експерти прогнозують, що найближчим часом значних гойдалок на ринку орендованого житла в Україні не передбачується. За умови, що ситуація у країні радикально не змінюватиметься, ціни на квартири суттєво зростати не будуть. Проте не передбачається й здешевлення нерухомості.

Втім, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від подій на фронті, допомоги західних партнерів, дій Росії та рішень Білорусі. Крім того, потенційні проблеми із тепло- та електропостачанням також можуть відбитися на попиті і, як наслідок, вартості житла в певних районах, містах або ж навіть цілих областях України.