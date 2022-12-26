Узимку очікується падіння цін на оренду київського житла

У Києві спостерігається суттєве зниження активності серед орендарів. Це пов'язано насамперед зі загрозою кількаденного блекауту. Низький попит може вплинути на падіння ціни.

Про це розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її словами, найнижчий попит на оренду житла сьогодні фіксують на житло поблизу інфраструктурних об'єктів. Вже зараз дисконт на них становить 15 – 25% від загальноринкової ціни.

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Що найбільше лякає орендарів столичного житла

Вікторія Берещак розповіла, що люди не поспішають до Києва, оскільки побоюються потрапити в блекаут.

Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації,

– наголошує експертка.

За її словами, на ринку оренди Києва помітна ще одна тенденція – додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди – від трьох місяців, розстрочки авансового платежу.

Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати – знижки від довоєнної ціни приблизно на 10 – 12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні,

– розповіла Вікторія Берещак.

Як будуть змінюватися ціни на квартири впродовж зими

За словами експертки, зараз:

середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5 – 9 тисяч гривень,

становить 7,5 – 9 тисяч гривень, двокімнатної – 9 – 11 тисяч гривень,

– 9 – 11 тисяч гривень, трикімнатної – від 12 тисяч гривень.

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Подальша динаміка вартості оренди залежить від ситуації на фронті, зростання загрози з боку Білорусі та ступеня енергетичної кризи. Думаю, протягом зими бачитимемо зниження ціни оренди, але прогнозувати рівень падіння зараз складно,

– підсумовує Берещак.

Вона нагадує, що чимало киян поїхали за місто, зробивши ставку на автономні джерела живлення у будинках.