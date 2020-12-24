Для того щоб житло було і стильним, і комфортним, і затишним, дуже важливо правильно підібрати кольори і тони.

Які відтінки будуть виграшно виглядати у вашому інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Жовтий і сірий

Дослідницький інститут кольору Pantone назвав двома головними кольорами 2021 року – Illuminating (освітлюючий) і Ultimate Gray (бездоганний сірий).

Основні кольори 2 021 за версією Pantone / Фото Pantone

У Pantone заявили, що два незалежних кольори створюють надихаючу пару, об'єднавши почуття глибини з оптимістичним прогнозом сонячного дня. Illuminating – яскравий жовтий відтінок, наповнений сонячною енергією, а Ultimate Gray – стійкий і міцний, і асоціюється з кольором гальки на морському узбережжі.

Кольори можуть використовуватися в інтер'єрі в різних пропорціях. Наприклад, сірий може стати базою, а жовтий – акцентом.

Жовтий і сірий виглядають стильно і свіжо / Фото museum-design

Бежевий і зелений

Холодний темно-зелений відмінно виглядає з теплим бежевим відтінком. Подібне поєднання підійде для спальні або вітальні. Важливо, щоб світла гама займала більшу частину кімнати – це дозволить зробити інтер'єр гармонійним. Також можна додати акцентний колір, наприклад, білий, помаранчевий або жовтий.

Важливо не переборщити з темними відтінками / Фото domfront

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Сірий і синій

Насичений синій і світло-сірий прекрасно порозуміються в інтер'єрі. У цьому поєднанні головним буде сірий – він стане базою і прикрасить собою стіни, підлоги та ін. При цьому він може бути з текстурою. Глибокий синій колір є акцентним. Його можна використовувати у текстилі, оббивці м'яких меблів, декорі та інших елементах інтер'єру.

Сірий і синій можуть стати прекрасною компанією в інтер'єрі / Фото stroypomosh