Для того чтобы жилье было и стильным, и комфортным, и уютным, очень важно правильно подобрать цвета и тона.

Какие оттенки будут выигрышно смотреться в вашем интерьере, рассказывае Недвижимость 24.

Читайте Трендовый дизайн интерьера 2021: назван один из самых популярных цветов

Желтый и серый

Исследовательский институт цвета Pantone назвал двумя главными цветами 2021 года – Illuminating (освещающий) и Ultimate Gray (безупречный серый).

Основные цвета 2021 по версии Pantone / Фото Pantone

В Pantone заявили, что два независимых цвета создают вдохновляющую пару, объединив чувство глубины с оптимистичным прогнозом солнечного дня. Illuminating – яркий желтый оттенок, наполненный солнечной энергией, а Ultimate Gray – стойкий и прочный, и ассоциируется с цветом гальки на морском побережье.

Цвета могут использоваться в интерьере в различных пропорциях. Например, серый может стать базой, а желтый – акцентом.

Желтый и серый смотрятся стильно и свежо / Фото museum-design

Бежевый и зеленый

Холодный темно-зеленый отлично смотрится с теплым бежевым оттенком. Подобное сочетание подойдет для спальни или гостиной. Важно, чтобы светлая гамма занимала большую часть комнаты – это позволит сделать интерьер гармоничным. Также можно добавить акцентный цвет, например, белый, оранжевый или желтый.

Важно не переборщить с темными оттенками / Фото domfront

Интересно Модные акценты в интерьере: какие оттенки использовать дома

Серый и синий

Насыщенный синий и светло-серый прекрасно поладят в интерьере. В этом сочетании главным будет серый – он станет базой и украсит собой стены, полы и пр. При этом он может быть с текстурой. Глубокий синий цвет является акцентным. Его можно использовать в текстиле, обивке мягкой мебели, декоре и пр. элементах интерьера.

Серый и синий могут стать прекрасной компанией в интерьере / Фото stroypomosh