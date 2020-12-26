2020 год выдался сложным для всего мира, однако настоящие профи продолжали работать и достигать новых вершин.

О своих успехах, достижениях и громких победах Недвижимость 24 рассказал лидер рынка красок в Украине TM Kolorit.

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Kolorit – компания с 18-летней историей и известным именем. С каждым годом узнаваемость краски Kolorit только растет. Эту продукцию ищут на полках магазинов и в интернете – Kolorit доверяют все и это не удивительно. За годы существования на рынке, бренд зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Краски Kolorit – многократный победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества". Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Результат – долговечное, устойчивое к истиранию и частого мытья готовое покрытие безупречного качества.

Несмотря на нетипичность 2020 года, вызванную пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, карантинные ограничения и другие вызовы, команда Kolorit не останавливала свою работу, чтобы помогать и поддерживать и в дальнейшем своих клиентов.

Достижения и успехи Kolorit 2020

1. Выбор года 2020

ТМ Kolorit победила в номинации "Краска года украинского производства" в международном фестивале-конкурсе "Выбор года" 2020 в Украине.

Для нас это настоящее народное и профессиональное признание, ведь выбор сделали потребители и эксперты. Награда "Выбор года" является результатом кропотливой работы всей большой и слаженной команды Kolorit, которая стала №1 в Украине, – отметили в Kolorit.

2. Kolorit – 18 лет!

Бренд Kolorit существует на украинском рынке уже на протяжении 18 лет! За этот срок компания получила многотысячную армию поклонников, которые ценят качество, а ее продукция представлена в более 300 городов Украины.

Важно: по результатам независимого маркетингового исследования, Kolorit вошел в ТОП-5 самых популярных брендов лакокрасочных материалов.

3. Сотрудничество с Лигой Мастеров

Единственное сообщество профессиональных мастеров в Украине Лига Мастеров является партнером Kolorit. Вместе они приняли участие во всеукраинском саммите Лига Мастеров и в выставке KyivBuild. Кроме того, специалисты Kolorit ведут постоянную рубрику в соцсетях Лиги Мастеров с полезными советами по работе с лакокрасочными материалами. И останавливаться на этом никто не собирается – впереди – новые совместные проекты и интересный опыт.

Kolorit – компания с безупречной репутацией / Фото Kolorit

4. Коллаборация с брендом Wagner

В 2002 году состоялось первое успешное сотрудничество производителя ЛКМ и представителя безвоздушного нанесения – это коллаборация компании Kolorit и бренда Wagner Украины.

На всеукраинском саммите Лига Мастеров были проведены совместные воркшопы с производителем инструмента для безвоздушного нанесения грунтовки, клея для стеклообоев, шпаклевки и краски. По словам мастеров, продукция Kolorit вместе с оборудованием Wagner создала идеальный тандем, продемонстрировав безупречное нанесение безвоздушным способом, – рассказали в Kolorit.

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5. Kolorit и возрождения украинского искусства

Бренд не остается в стороне и поддерживает украинскую культуру и искусство, называя это социально важной целью компании. Kolorit стал долгосрочным партнером национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом" и выступил главным поставщиком ЛКМ для реконструкции здания. Кроме того, компания обеспечила своими материалами Киевское государственное хореографическое училище (КГХУ), который требует срочного восстановления. Важно, что и в дальнейшем все ремонтные работы в учебном заведении будут проводиться с использованием материалов Kolorit.

6. Новые продукты Kolorit

Несмотря на нетипичные 2020 года, бренду Kolorit удалось представить уникальные продукты, не имеющие аналогов на украинском рынке:

инновационная антимикробная краска Kolorit Argentic;

ультралегкая шпаклевка с возможностью тонировки STANDART LH;

обновленная грунтовка с наносеребром Silanit;

адгезионная грунтовочная краска Beton K;

краска с повышенной укрывистостью Standart H.

7. Коммуникация с потребителями

Компания Kolorit не теряла времени и организовала качественную коммуникацию (которая особенно актуальна в условиях карантина) с потребителями через различные каналы связи, а именно консультации:

на горячей линии 0800508908;

в соцсетях Facebook и Instagram (сделайте пометку "Вопросы по использованию продукта", когда будете писать в директ)

с помощью чат-бота в разделе "Задать вопрос";

через формы обратной связи на сайте и на e-mail info@kolorit.ua;

на странице каждого продукта на официальном сайте kolorit.ua.

Все это сделано для того, чтобы клиент имел возможность своевременно и оперативно получить необходимые рекомендации и избежать ошибок в использовании красок, – пояснили в Kolorit.

8. Kolorit VS "Живая Планета"

ТМ Kolorit приняла участие в европейском челендже Global Ecolabelling Network, членом которой в Украине является ВОО "Живая планета", и стала 1 из 3 компаний в Украине, которых с гордостью представили европейскому сообществу, как продукты, строго соблюдающие высокие экологические стандарты.

Таким образом, мы показали, что поддерживаем глобальные экологические инициативы и не стоим в стороне жизненно важных вопросов. Kolorit стремится участвовать в реализации проектов данной тематики и в будущем вместе с "Живой планетой" и другими организациями, – резюмировали в компании.

В Kolorit поблагодарили всех, кто был рядом на протяжении такого необычного года, и заявили о готовности к новым достижениям и победам!