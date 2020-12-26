2020 рік видався складним для усього світу, проте справжні профі продовжували працювати і досягати нових вершин.

Про свої здобутки, досягнення та гучні перемоги Нерухомість 24 розповів лідер ринку фарб в Україні TM Kolorit.

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Kolorit – компанія з 18-річною історією і відомим ім'ям. З кожним роком впізнаваність фарби Kolorit лише зростає. Цю продукцію шукають на полицях магазинів і в інтернеті – Kolorit довіряють всі і це не дивно. За роки існування на ринку, бренд зарекомендував себе з найкращого боку.

Фарби Kolorit – багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".​ Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Результат – довговічне, стійке до стирання і частого миття готове покриття бездоганної якості.

Незважаючи на нетиповість 2020 року, викликану пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 у світі, карантинні обмеження та інші виклики, команда Kolorit не зупиняла свою роботу, щоб допомагати та підтримувати і надалі своїх клієнтів.

Досягнення та успіхи Kolorit у 2020

1. Вибір року 2020

ТМ Kolorit перемогла у номінації "Фарба року українського виробництва" у міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року" 2020 в Україні.

Для нас це справжнє народне та професійне визнання, адже вибір зробили споживачі та експерти. Нагорода "Вибір року" є результатом кропіткої праці усієї великої та злагодженої команди Kolorit, що стала №1 в Україні, – зазначили в Kolorit.

2. Kolorit – 18 років!

Бренд Kolorit існує на українському ринку вже протягом 18 років! За цей термін компанія отримала багатотисячну армію прихильників, які цінують якість, а продукція представлена в більш як 300 міст України.

Важливо: за результатами незалежного маркетингового дослідження, Kolorit увійшов до ТОП-5 найпопулярніших брендів лакофарбових матеріалів.

3. Співпраця з Лігою Майстрів

Єдина спільнота професійних майстрів в Україні Ліга Майстрів є партнером Kolorit. Спільно вони взяли участь у всеукраїнському саміті Ліга Майстрів та у виставці KyivBuild. Крім того, спеціалісти Kolorit ведуть постійну рубрику у соцмережах Ліги Майстрів з корисними порадами щодо роботи з лакофарбовими матеріалами. І зупинятися на цьому ніхто не планує – попереду – нові спільні проєкти та цікавий досвід.

Kolorit – компанія з бездоганною репутацією / Фото Kolorit

4. Колаборація з брендом Wagner

У 2002 року відбулася перша успішна співпраця виробника ЛФМ і представника безповітряного нанесення – це колаборація компанії Kolorit та бренду Wagner Україна.

На всеукраїнському саміті Ліга Майстрів було проведено спільні воркшопи з виробником інструменту для безповітряного нанесення ґрунтовки, клею для склошпалер, шпаклівки та фарби. За словами майстрів, продукція Kolorit разом з обладнанням Wagner створила ідеальний тандем, продемонструвавши бездоганне нанесення безповітряним способом, – розповіли у Kolorit.

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5. Kolorit та відродження українського мистецтва

Бренд не залишається осторонь підтримки української кільтури та мистецтво, називаючи це соціально важливою метою компанії. Kolorit став довгостроковим партнером національного центру ділової та культурної співпраці "Український Дім" та виступив головним постачальником ЛФМ для реконструкції будівлі. Крім того, компанія забезпечила своїми матеріалами Київське державне хореографічне училище (КДХУ), який потребує термінового відновлення. Важливо, що і надалі всі ремонтні роботи у навчальному закладі проводитимуться з використанням матеріалів Kolorit.

6. Нові продукти Kolorit

Незважаючи на нетиповість 2020 року, бренду Kolorit вдалося представити унікальні продукти, яким немає аналогів на українському ринку:

інноваційна антимікробна фарба Kolorit Argentic;

ультралегка шпаклівка з можливістю колорування STANDART LH;

оновлена ґрунтовка з наносріблом Silanit;

адгезійна ґрунтувальна фарба Beton K;

фарба з підвищеною покривною здатністю Standart H.

7. Комунікація зі споживачами

Компанія Kolorit не гаяла часу та організувала якісну комунікацію (яка особливо актуальна в умовах карантинних обмежень) зі споживачами через різні канали зв'язку, а саме консультації:

на гарячій лінії 0800508908;

у соцмережах Facebook та Instagram (зробіть позначку "Питання щодо використання продукту", коли писатимете у дірект);

за допомогою чатбота у розділі "Запитати";

через форми зворотного зв'язку на сайті та на e-mail info@kolorit.ua;

на сторінці кожного продукту на офіційному сайті kolorit.ua.

Все це зроблено задля того, щоб клієнт мав змогу своєчасно та оперативно отримати необхідні рекомендації та уникнути помилок у використанні фарб, – пояснили в Kolorit.

8. Kolorit VS "Жива Планета"

ТМ Kolorit взяла участь у європейському челенджі Global Ecolabelling Network, членом якої в Україні є ВГО "Жива планета", і стала 1 з 3 компаній в Україні, яких з гордістю представили європейській спільноті, як продукти, строго дотримуються високих екологічних стандартів.

Таким чином, ми показали, що підтримуємо глобальні екологічні ініціативи та не стоїмо осторонь життєво важливих питань. Kolorit прагне долучатися до реалізації проєктів даної тематики й у майбутньому разом з "Живою планетою" та іншими організаціями, – резюмували у компанії.

У Kolorit подякували усім, хто був поруч протягом такого незвичайного року, та заявили про готовність до нових досягнень та перемог!