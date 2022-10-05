У Украины нет шансов остаться такой же, – Шуляк о принципах восстановления страны

К восстановлению украинских городов присоединятся европейские государства. Кроме этого, в процессе будут использоваться BIM-технологии. Эти и другие революционные решения помогут создать совершенно новую страну.

Об этом, подытоживая тезисы "Первого форума восстановления. Житомирщина", рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Депутат подчеркнула, что Украина после войны не имеет шансов остаться такой, какой она была. И считает, что это – хорошая новость,

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Как объяснила Шуляк, восстановление Украины будет поэтапным. Сначала специалисты составят проектную документацию. Пока известно, что она будет содержать 7 разделов. Детальнее о каждом из них – дальше.

Украина европейская

Шуляк напомнила, что в настоящее время города работают по принципу "страна Европы восстанавливает область Украины". Концепт хорошо вписывается в идею децентрализации, которую власти обеспечили законодательно еще до войны.

"Для Житомирской области такой страной является Эстония. Эстонцы построят детсад в Овручской общине, помогут восстановить мост в Малинской общине, нескольким общинам области передают автобусы", – отметила Шуляк.

Украина безопасна

Европейские стандарты не всегда подходят Украине. Такие постройки защищают от дождя и солнца, но не от бешеного соседа. Согласно новому законодательству, украинские объекты обязательно должны содержать укрытия.

Украина комфортна

Важен не сам факт укрытия, а новая философия безопасности. Шуляк отметила, что для украинцев "бомбоубежище" – это темное подземелье, однако в ближайшие годы эту ассоциацию будут менять.

"Все мы ездим в метро – оно подземное, но красивое и комфортное. Да и кафе, ночные клубы, торговые центры часто располагают на "минус первом" этаже – и от этого они не превращаются в кадры из фильма ужасов. Именно такими и должны быть бомбоубежища. В школах, детсадах и университетах в таких укрытиях можно будет комфортно продолжать обучение даже во время воздушных тревог", – считает депутат.

Для восстановления Украины создадут самую масштабную электронную систему в мире

Украина современная

Наш законопроект о применении в Украине BIM-технологий – без преувеличения революция в украинском строительстве,

– подчеркивает Шуляк.

BIM-технологии – максимальная эффективность использования средств, увеличение количества построенных и реконструированных объектов, прозрачность строительства. Речь идет о виртуальном создании объекта, которое можно сделать еще до реального завершения. Оно детализирует все его физические, технические, технологические, временные, экологичные и стоимостные характеристики.

Украина правовая

Где застройщики – там скандалы и обманутые инвесторы. Этот принцип действовал в Украине десятилетиями. Но этим летом парламент принял законопроект №5091, с помощью которого государство сможет контролировать рынок первичной недвижимости. Документ содержит ряд предохранителей от мошенничества застройщиков и защищает права инвесторов.

Украина экологическая

Евростандарты – это не только современная архитектура. Много внимания в них уделяется экологической безопасности. Так, недавно Совет законодательно запретил использование асбеста при строительстве.

Еще одно важное решение – заводы по переработке строительного мусора.

Я встречалась с представителями израильской компании GreenMix, которые готовы инвестировать в строительство такого завода в Киевской области. Если проект окажется удачным, его можно будет масштабировать в других регионах Украины,

– рассказала Шуляк.

Украина энергосберегающая

Чтобы обеспечить тепло в домах, в этом году создан законопроект о комплексной термомодернизации зданий. Документ предусматривает введение новых минимальных требований к энергоэффективности. Новые объекты будут создаваться с учетом этих требований, старые – будут утепляться в соответствии с ними.