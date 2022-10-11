Соответствующее объявление разместили на сайте агентства недвижимости Blagovist. Что еще известно об элитном жилье – дальше.

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Основные характеристики квартиры за 140 миллионов гривен

Согласно объявлению:

  • жилая площадь квартиры составляет 217,2 квадратных метра;
  • площадь кухни – 20,3 "квадратов";
  • 12 этаж из 20;
  • стены выполнены из кирпича.

В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist


В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

Новый элитный дом класса De-Luxе расположен в Мариинском парке на Липках. С великолепным видом Киево-Печерской Лавры, Днепра и Парковой аллеи. Трехсторонняя,
– говорится в объявлении.

В нем также отмечается, что здание оснащено системой "Умный дом". А также имеет:

  • 4 террасы;
  • централизованную систему кондиционирования;
  • SPA-центр;
  • бассейн.

Холл квартиры за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

Также в доме есть подземный паркинг. И кроме того:

  • спецохрана;
  • централизованная система кондиционирования;
  • спроектированный зал для деловых встреч;
  • ресторан.

Жилая площадь квартиры составляет 217,2 квадратных метра / Фото Blagovist

Цены на элитную недвижимость растут по всему миру

Во втором квартале 2022 года цены на элитное жилье выросли в 45 городах мира. В годовом исчислении стоимость повысилась в среднем на 7,5%. Наиболее активное подорожание аналитики зафиксировали в Дубае (на 64,8%), Майами (на 37,3%), Лос-Анджелесе (на 23,4%), Сан-Франциско (на 22,2%), Сеуле (20,9%).

В то же время из-за успешных действий ВСУ, по данным крымской риэлтерско-консалтинговой компании REM Navigator, цены на недвижимость во временно оккупированном Крыму снизились на 27% по сравнению с началом 2022 года. Больше пока падение зафиксировали в феврале – на 14%. В частности, существенно просела стоимость именно элитного жилья, которое сегодня активно распродают с бешеными дисконтами.