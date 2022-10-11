Соответствующее объявление разместили на сайте агентства недвижимости Blagovist. Что еще известно об элитном жилье – дальше.
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Основные характеристики квартиры за 140 миллионов гривен
Согласно объявлению:
- жилая площадь квартиры составляет 217,2 квадратных метра;
- площадь кухни – 20,3 "квадратов";
- 12 этаж из 20;
- стены выполнены из кирпича.
В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist
В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist
В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist
Новый элитный дом класса De-Luxе расположен в Мариинском парке на Липках. С великолепным видом Киево-Печерской Лавры, Днепра и Парковой аллеи. Трехсторонняя,
– говорится в объявлении.
В нем также отмечается, что здание оснащено системой "Умный дом". А также имеет:
- 4 террасы;
- централизованную систему кондиционирования;
- SPA-центр;
- бассейн.
Холл квартиры за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist
Также в доме есть подземный паркинг. И кроме того:
- спецохрана;
- централизованная система кондиционирования;
- спроектированный зал для деловых встреч;
- ресторан.
Жилая площадь квартиры составляет 217,2 квадратных метра / Фото Blagovist
Цены на элитную недвижимость растут по всему миру
Во втором квартале 2022 года цены на элитное жилье выросли в 45 городах мира. В годовом исчислении стоимость повысилась в среднем на 7,5%. Наиболее активное подорожание аналитики зафиксировали в Дубае (на 64,8%), Майами (на 37,3%), Лос-Анджелесе (на 23,4%), Сан-Франциско (на 22,2%), Сеуле (20,9%).
В то же время из-за успешных действий ВСУ, по данным крымской риэлтерско-консалтинговой компании REM Navigator, цены на недвижимость во временно оккупированном Крыму снизились на 27% по сравнению с началом 2022 года. Больше пока падение зафиксировали в феврале – на 14%. В частности, существенно просела стоимость именно элитного жилья, которое сегодня активно распродают с бешеными дисконтами.