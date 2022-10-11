По соседству с Верховной Радой: в Киеве продают элитную квартиру

Соответствующее объявление разместили на сайте агентства недвижимости Blagovist. Что еще известно об элитном жилье – дальше.

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Согласно объявлению:

В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist



В Киеве возле Верховной Рады продают квартиру за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

Новый элитный дом класса De-Luxе расположен в Мариинском парке на Липках. С великолепным видом Киево-Печерской Лавры, Днепра и Парковой аллеи. Трехсторонняя,

– говорится в объявлении.

В нем также отмечается, что здание оснащено системой "Умный дом". А также имеет:

4 террасы;

централизованную систему кондиционирования;

SPA-центр;

бассейн.

Холл квартиры за 140 миллионов гривен / Фото Blagovist

Также в доме есть подземный паркинг. И кроме того:

спецохрана;

централизованная система кондиционирования;

спроектированный зал для деловых встреч;

ресторан.

Жилая площадь квартиры составляет 217,2 квадратных метра / Фото Blagovist

Цены на элитную недвижимость растут по всему миру

Во втором квартале 2022 года цены на элитное жилье выросли в 45 городах мира. В годовом исчислении стоимость повысилась в среднем на 7,5%. Наиболее активное подорожание аналитики зафиксировали в Дубае (на 64,8%), Майами (на 37,3%), Лос-Анджелесе (на 23,4%), Сан-Франциско (на 22,2%), Сеуле (20,9%).

В то же время из-за успешных действий ВСУ, по данным крымской риэлтерско-консалтинговой компании REM Navigator, цены на недвижимость во временно оккупированном Крыму снизились на 27% по сравнению с началом 2022 года. Больше пока падение зафиксировали в феврале – на 14%. В частности, существенно просела стоимость именно элитного жилья, которое сегодня активно распродают с бешеными дисконтами.