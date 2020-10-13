Труба від витяжки на кухні може зіпсувати весь інтер'єр приміщення і враження навіть від дуже хорошого дизайнерського ремонту.

Щоб інтер'єр був цілісним і ідеальним, трубу від витяжки краще замаскувати. Як це зробити, розповідає 24 канал.

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Короб

Цей варіант підійде для будь-якої кухні, навіть якщо ремонт вже завершений. Короб можна зробити з гіпсокартону. Потім його можна пофарбувати, оформити плиткою або обклеїти шпалерами, які використовувалися для оздоблення стін.

Короб з гіпсокартону замаскує трубу​ / Фото Instagram, dmdesign_solution

Прокласти над шафками

Якщо кухня невелика, трубу від витяжки можна прокласти над верхніми шафами, як можна ближче до стіни.

У маленьких кухнях верх шафок не проглядається / Фото Instagram, as_studio.pro

Фальшпанель

Ще один спосіб заховати трубу від витяжки – придбати фальшпанель у виробника кухонного гарнітура. Вона може бути білою або під колір фасадів кухні. Для кріплення фальшпанелі до стіни використовуйте будівельні скоби.

Фальшпанель можна підібрати під дизайн кухні / Фото Instagram, _interiorhome_

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Сховати у стелі

Трубу від витяжки можна заховати у натяжній або підвісній стелі. Цей момент потрібно продумати на етапі установки стелі. Також слід врахувати, що в разі виникнення проблем з витяжкою, доведеться демонтувати стелю.

Натяжна стеля дозволяє заховати трубу від витяжки / Фото Instagram, italon_ceramica

Зробити кухню-невидимку

Найбільш радикальний спосіб. Останніми роками стали актуальними невидимі гарнітури. Це прихована кухня, в якій всі (іноді за винятком робочої зони) ховається під розсувними дверцятами.

Кухня-невидимка дозволить заховати абсолютно все​ / Фото Instagram, sicucina.ru