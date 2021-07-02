Жилье подорожает в 2 раза: чем чреват налог на продажу квартир в новостройках

Принятие законопроекта №5600, предложенного правительством, приведет к подорожанию жилья в Украине. Документ предусматривает введение НДС при продаже недвижимости и увеличение подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки с квартирами в течение года.

Из-за этого цены на жилую недвижимость могут повыситься в 2 раза. Об этом заявил глава Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

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Новые налоговые нормы для рынка жилья, предложенные правительством, могут привести к тому, что жилье подорожает в 2 раза. Речь идет о введении НДС при продаже квартиры и увеличении подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, предложенные Кабмином в новом законопроекте № 5600,

– отметил Парцхаладзе.

Какие последствия повлечет принятие документа:

цена на жилье для покупателя возрастет на 20%;

объем продаж и строительства снизится, что может привести к банкротству строительных компаний;

рынок инвестирования в Украине сократится в 2 раза;

"застой" на строительном рынке повлияет на экономику Украины.

Недвижимость в Украине может снова подорожать / Фото Pixabay

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Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство – это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет – после завершения строительства. Введение НДС на продажу приведет к перекладыванию обязанности уплаты этих 20% на конечного покупателя, то есть застройщик вынужден будет заложить это в цену жилья,

– пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение цен ударит по украинцам и противоречит курсу на доступное жилье в стране.

В то же время увеличение подоходного налога до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, против сегодняшних 5% + 1,5% военного сбора, повлияет на инвестиции в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи. Украинцы будут вкладываться в зарубежные активы.