Ціни майже столичні: за скільки можна придбати новобудову у західних регіонах України

Вартість первинного житла у відносно безпечних регіонах України активно підвищується. Приміром, з 24 лютого ціна квадратного метра в Ужгороді зросла на 14 200 гривень. Водночас підвищення у Києві склало 12 400 гривень.

Все більше експертів заявляють, що ціни на "первинку" у західних регіонах України все активніше наближаються до столичних, пише 24 канал. Сьогодні розберемося, за скільки в середньому тут можна придбати житло та на скільки насправді подорожчала вартість "квадрата".

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Ужгород

Згідно із даними сервісу m2bomber, за рік вартість новобудов в Ужгороді зросла на 97,69%. Якщо у жовтні квадратний метр можна було купити за 21 650 гривень, зараз його вартість зросла до 42 800 гривень.

Це підтверджують і оголошення на dom.ria. Найдешевшу однокімнатну квартиру, у вже зданому в експлуатацію ЖК, можна купити майже за 1 442 000 гривень. Також зустрічаються варіанти за 2 – 3 мільйони. За житло на набережній просять 4 756 554 гривень.



За скільки продають житло в Ужгороді / Фото Unsplash

Однокімнатні квартири, які реалізують до кінця 2022 року, можна купити дещо дешевше – від 1 317 190 гривень. А якщо проінвестувати в об'єкти, які забудовники обіцяють здати до 2025 року, вдасться вихопити пропозицію за 878 650 гривень.

Від 1 054 600 до 5 758 430 гривень – в такому діапазоні коливається вартість двокімнатних квартир. Трикімнатні можна придбати за 2 733 370 гривень. Найдорожча пропозиція на ринку житла Ужгорода – 10 224 720 гривень.

Львів

Медіанна вартість новобудов у Львові становить 42 296 гривні за квадратний метр. За рік ціна виросла на 88,55% – з 22 700 гривень за "квадрат". За 6 місяців – на 53,82% – з 27 825 гривень.

У місті представлений широкий діапазон житла – від квартир-студій до багатокімнатних помешкань бізнес-класу у наближених до центру районах. Відповідно, відрізняються й ціни.

Однокімнатну квартиру у зданих об'єктах Львові можна придбати за 1 680 600 гривень. Утім, середня вартість по ринку – 2 300 000 гривень. Квартири, які реалізують у 2022 – 2023 роках, також мають різні цінники (в залежності від класу житла та розташування). Можна придбати об'єкт як за 630 440, так і за 1 453 860, 2 950 100, 3 894 530 гривень. Найдорожчий варіант – 5 221 490 гривень.

Двокімнатний "комфорт" стартує від 1 163 988 гривень. Клубні будинки на стільки ж кімнат перевалюють за 8 893 200 та досягають 10 486 890 гривень. Трикімнатні квартири пропонують як за 1 996 990, так і за 12 359 549 гривень.

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Чернівці

З жовтня 2021 року ціна новобудов у Чернівцях піднялася чи не найбільше по всій Україні – на цілі 103%. Якщо минулого жовтня медіанна вартість "квадрату" становила 17 900 гривень, зараз покупцям треба приготуватися віддати 36 350 гривень за квадратний метр. Позитивну динаміку не змінила війна. За 6 місяців аналітики зафіксували подорожчання на 61,92%.



В західних регіонах ціна на новобудови виросла більш ніж на 80% / Фото Unsplash

Наразі найдешевша новобудова у зданому в експлуатацію ЖК коштує 1 429 690 гривень. Найдорожча – 4 955 620 гривень. При цьому помешкання у ЖК, який обіцяють здати до кінця 2022 році, можна придбати за 542 700 гривень. Утім середня ціна по ринку все ж 13 300 000 гривень.

Двокімнатні квартири стартують із 1 390 260 гривень. Найвища планка – 2 842 670 гривень. Найпопулярніше житло у трикімнатках обійдеться у 2 395 650 гривень.

Що далі

Аналітики однозначно запевняють – далі буде ще дорожче. Житло, яке продають сьогодні частково зведене із матеріалів, закуплених за старими цінами. На жаль, нові поставки обходяться значно дорожче, відповідно доведеться коригувати ціну.

Також на вартість вплине нова система оподаткування, яка почне діяти вже 1 листопада. З великою ймовірністю ПДВ у розмірі 20% стане додатковим навантаженням для покупця-інвестора.

Ціни на первинному ринку можуть зрости, як мінімум, на 20% без врахування зростання собівартості будівництва,

– вважає Володимир Семенцов.

Крім зростання цін, закон може призвести до скорочення кількості інвестиційних угод, адже цей документ запроваджує податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі і ціною продажу при першому продажу квартири за рік та 5% – при подальших продажах.