Ванна у темних кольорах: 3 корисних пункти для власників

Оформляючи ванну кімнату, важливо вибрати правильні кольори і відтінки – саме від них залежить комфорт і затишок у приміщенні.

Які нюанси потрібно врахувати, якщо вибір припав на темні кольори, розповіли в Dym Interior Design.

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В інтер'єрі ванної кімнати часто використовуються як світлі, так і темні кольори. У кожного варіанту є свої

Дизайнери інтер'єру назвали основні моменти щодо використання темних кольорів.

Три пункти, які важливо врахувати

Якщо ванна кімната невеликої площі, слід розуміти, що темні тони в оформленні візуально зроблять простір ще меншим.

Темні відтінки більше підійдуть для просторих приміщень​ / Фото roomester

Темні відтінки зроблять приміщення затишним, якщо використовувати тепле освітлення (його повинно бути багато) і додати натуральні тони.

Темна ванна кімната виглядає стильно і елегантно / Фото pinterest

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Темний колір, за словами дизайнерів інтер'єру, не тільки візуально зменшує площу, але і створює ефект захищеності.

Для ванної кімнати можна підібрати кілька наближених відтінків​ / Фото trizio

Ванная в темных цветах: 3 полезных пункта для владельцев

Оформляя ванную комнату, важно выбрать правильные цвета и оттенки – именно от них зависит комфорт и уют в помещении.

Какие нюансы нужно учесть, если выбор пал на темные цвета, рассказали в Dym Interior Design.

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В интерьере ванной комнаты часто используются как светлые, так и темные цвета. У каждого варианта есть свои

Дизайнеры интерьера назвали основные моменты по использованию темных цветов.

Три пункта, которые важно учесть

Если ванная комната небольшой площади, следует понимать, что темные тона в оформлении визуально сделают пространство еще меньше.

Темные оттенки больше подойдут для просторных помещений / Фото roomester

Темные оттенки сделают помещение уютным, если использовать теплое освещение (его должно быть много) и добавить натуральные тона.

Темная ванная комната выглядит стильно и элегантно / Фото pinterest

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Темный цвет, по словам дизайнеров интерьера, не только зрительно уменьшает площадь, но и создает эффект защищенности.

Для ванной комнаты можно подобрать несколько приближенных оттенков / Фото trizio