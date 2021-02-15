Ванна у темних кольорах: 3 корисних пункти для власників

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Оформляючи ванну кімнату, важливо вибрати правильні кольори і відтінки – саме від них залежить комфорт і затишок у приміщенні.
Які нюанси потрібно врахувати, якщо вибір припав на темні кольори, розповіли в Dym Interior Design.
Цікаво Ремонт санвузла: 10 найпоширеніших помилокВ інтер'єрі ванної кімнати часто використовуються як світлі, так і темні кольори. У кожного варіанту є свої особливості, переваги і недоліки.
Дизайнери інтер'єру назвали основні моменти щодо використання темних кольорів.
Темні відтінки більше підійдуть для просторих приміщень / Фото roomester
Темна ванна кімната виглядає стильно і елегантно / Фото pinterest
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Для ванної кімнати можна підібрати кілька наближених відтінків / Фото trizio
Ванная в темных цветах: 3 полезных пункта для владельцев
Оформляя ванную комнату, важно выбрать правильные цвета и оттенки – именно от них зависит комфорт и уют в помещении.
Какие нюансы нужно учесть, если выбор пал на темные цвета, рассказали в Dym Interior Design.
Интересно Ремонт санузла: названы 10 самых распространенных ошибокВ интерьере ванной комнаты часто используются как светлые, так и темные цвета. У каждого варианта есть свои особенности, преимущества и недостатки.
Дизайнеры интерьера назвали основные моменты по использованию темных цветов.
Темные оттенки больше подойдут для просторных помещений / Фото roomester
Темная ванная комната выглядит стильно и элегантно / Фото pinterest
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Для ванной комнаты можно подобрать несколько приближенных оттенков / Фото trizio