Вибір фарби для квартири і будинку: факти від дизайнерки інтер'єру

Кожен власник, який підбирає фарбу для ремонту у квартирі чи будинку, задається питанням, як це зробити правильно.

Про те, на що звернути увагу і що врахувати при виборі фарби, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Як правильно обрати фарбу для житла

Факт №1

Не варто вибирати фарбу за колорувальником від виробника. Поліграфія дуже відрізняється від того, що ви отримаєте у результаті. Робіть натуральні викраси.

Факт №2

Фарба розрізняється за класами стійкості. Це і є тим критерієм, за яким обирається фарба в різні приміщення. Потрібно пам'ятати, якщо ви обираєте білу фарбу для стін і стелі, то її варто брати однакову (навіть якщо ви не плануєте часто мити стелю), тому що ступінь білизни (навіть одного виробника) відрізняється у кожного класу фарби.

Вибираючи фарбу, потрібно врахувати кілька нюансів​ / Фото legko

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Факт №3

Фарби мають свою ступінь блиску або глибину матовості. Наприклад, глянцева підкреслює усі погрішності та дефекти стін. Напівглянцева – має гарну стійкість до миття.

Якщо ж ви вирішите помити ганчіркою з ворсом глибоматову фарбу – то з часом вона буде ставати глянцевою і швидше за все на ній будуть залишатися сліди,

– пояснила Наталя Руснак.

Факт №4

Не можна купити білу фарбу і додати до неї пігмент. За словами дизайнерки інтер'єру, краще робити це у професійних салонах. Так ви будете впевнені у кінцевому результаті.

Факт №5

Для фарб існують різні бази (для темних і світлих відтінків). Чим темніша база – тим більше зменшується укривиста здатність фарби.

Факт №6

Руснак розповіла, що фарби мають свою стандартизацію за кількістю речовин, які випаровуються. Крім того, не усі фарби мають відповідний європейський стандарт якості.

Факт №7

Екологічні фарби не мають стійкості до миття. При їхньому використанні, стіни будуть дихати, але мити їх не можна.

Факт №8

Є фарби з актигрибковим ефектом, які підходять для вологих приміщень. Їх можна використовувати для ванних кімнат та туалетів.

Факт №9

Наполегливо не рекомендую йти у мас-маркет і купувати готовий тонований варіант. Краще оберіть спеціалізовані магазини, де вам запропонують конкретне вирішення вашого питання,

– резюмувала Наталя Руснак.

Как выбрать краску для квартиры и дома: факты от дизайнера интерьера

Каждый владелец, который подбирает краску для ремонта в квартире или доме, задается вопросом, как это сделать правильно.

О том, на что обратить внимание и что учесть при выборе краски, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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