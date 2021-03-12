Вибір фарби для квартири і будинку: факти від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Кожен власник, який підбирає фарбу для ремонту у квартирі чи будинку, задається питанням, як це зробити правильно.
Про те, на що звернути увагу і що врахувати при виборі фарби, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Не варто вибирати фарбу за колорувальником від виробника. Поліграфія дуже відрізняється від того, що ви отримаєте у результаті. Робіть натуральні викраси.
Фарба розрізняється за класами стійкості. Це і є тим критерієм, за яким обирається фарба в різні приміщення. Потрібно пам'ятати, якщо ви обираєте білу фарбу для стін і стелі, то її варто брати однакову (навіть якщо ви не плануєте часто мити стелю), тому що ступінь білизни (навіть одного виробника) відрізняється у кожного класу фарби.
Вибираючи фарбу, потрібно врахувати кілька нюансів / Фото legko
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Фарби мають свою ступінь блиску або глибину матовості. Наприклад, глянцева підкреслює усі погрішності та дефекти стін. Напівглянцева – має гарну стійкість до миття.
Якщо ж ви вирішите помити ганчіркою з ворсом глибоматову фарбу – то з часом вона буде ставати глянцевою і швидше за все на ній будуть залишатися сліди,
– пояснила Наталя Руснак.
Не можна купити білу фарбу і додати до неї пігмент. За словами дизайнерки інтер'єру, краще робити це у професійних салонах. Так ви будете впевнені у кінцевому результаті.
Для фарб існують різні бази (для темних і світлих відтінків). Чим темніша база – тим більше зменшується укривиста здатність фарби.
Руснак розповіла, що фарби мають свою стандартизацію за кількістю речовин, які випаровуються. Крім того, не усі фарби мають відповідний європейський стандарт якості.
Екологічні фарби не мають стійкості до миття. При їхньому використанні, стіни будуть дихати, але мити їх не можна.
Є фарби з актигрибковим ефектом, які підходять для вологих приміщень. Їх можна використовувати для ванних кімнат та туалетів.
Наполегливо не рекомендую йти у мас-маркет і купувати готовий тонований варіант. Краще оберіть спеціалізовані магазини, де вам запропонують конкретне вирішення вашого питання,
– резюмувала Наталя Руснак.
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