По сусідству із Верховною Радою: у Києві продають елітну квартиру

Відповідне оголошення розмістили на сайті агентства нерухомості Blagovist. Що ще відомо про елітне житло – далі.

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Згідно з оголошенням:

У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist

У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist



У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist

Новий елітний будинок класу De-Luxе, розташований у Маріїнському парку на Липках. З чудовим видом Києво-Печерської Лаври, Дніпра та Паркової алеї. Тристороння,

– йдеться в оголошенні.

У ньому також зазначається, що будинок оснащений системою "Розумний будинок". А також має:

4 тераси;

централізовану систему кондиціювання;

SPA-центр;

басейн.

Хол квартири за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist

Також у будинку є підземний паркінг. А крім того:

спецохорона;

централізована система кондиціювання;

спроєктований зал для ділових зустрічей;

ресторан.

Житлова площа квартири становить 217,2 квадратних метри / Фото Blagovist

Ціни на елітну нерухомість ростуть у всьому світі

У другому кварталі 2022 року ціни на елітне житло зросли у 45 містах світу. У річному обчисленні вартість підвищилася в середньому на 7,5%. Найактивніше подорожчання аналітики зафіксували у Дубаї (на 64,8%), Майамі (на 37,3%), Лос-Анджелесі (на 23,4%), Сан-Франциско (на 22,2%), Сеулі (20,9%).

Водночас, через успішні дії ЗСУ, за даними кримської ріелтерсько-консалтингової компанії REM Navigator, ціни на нерухомість у тимчасово окупованому Криму знизилися на 27% порівняно з початком 2022 року. Найбільше поки падіння зафіксували в лютому – на 14%. Зокрема суттєво просіла вартість саме елітного житла, яке сьогодні активно розпродають з шаленими дисконтами.