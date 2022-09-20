З лютого попит на оренду квартир у Києві зріс на 120%: як це вплинуло на ціни

Попит на оренду столичного житла продовжує рости. Це пов'язано з початком нового сезону, на тлі якого студенти та працівники переїжджають у Київ.

Про це йдеться у новому звіті від застосунку Bird. При цьому ціни на житло майже не змінились у порівнянні з попереднім місяцем, пише 24 канал.

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Страх минув: українці знову переїздять до столиці

Згідно із оприлюдненими даними, попит на оренду житла у Києві підвищився на 120% у порівнянні із кінцем лютого – початком березня. При цьому ціни на однокімнатні квартири залишилися на тих же відмітках, що у серпні. Аналітики додають, що незначні відхилення спостерігаються у 2 та 3-кімнатних квартирах.



Попит на столичне житло продовжує рости / Інфографіка bird

Як змінилися ціни на житло

Медіана вартість однокімнатної квартири / Інфографіка bird

Як і у серпні 2022 року, ціна за оренду однокімнатної квартири в Києві становить 9 тисяч гривень. Для порівняння у лютому аналогічне житло коштувало 13 тисяч гривень на місяць.

Медіана вартість двокімнатної квартири / Інфографіка bird

Медіанна ціна на оренду двокімнатних квартир, яка становила у серпні 15 тисяч гривень подешевшала на тисячу. Зараз таку квартиру можна орендувати в середньому за 14 тисяч на місяць. Водночас до повномасштабного вторгнення орендодавці просили 21 600 гривень.

Медіана вартість трикімнатної квартири / Інфографіка bird

Вартість трикімнатного житла теж опустилася. Якщо наприкінці серпня середній цінник по місту становив 24 900 гривень на місяць, зараз вартість житла впала до 20 200 гривень.

Нагадаємо, згідно з опитуванням на OLX Нерухомість, 83% орендодавців планують надалі здавати в оренду своє помешкання. Понад 17% господарів почали робити це після 24 лютого.

До речі, найбільший попит по Україні має бюджетне однокімнатне житло. Його пропонували в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Дарницькому районах Києва. Однак, за словами рієлторів, зараз таких квартир практично немає, тому орендарям все частіше пропонують двокімнатну альтернативу.